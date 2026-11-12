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12.11.2026 06:31:28
DREAM Unlimited A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DREAM Unlimited A präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CAD gegenüber -0,350 CAD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DREAM Unlimited A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,2 Millionen CAD im Vergleich zu 114,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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