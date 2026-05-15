DREAM Unlimited A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DREAM Unlimited A hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat DREAM Unlimited A 67,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at