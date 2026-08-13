DREAM Unlimited A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DREAM Unlimited A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,590 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DREAM Unlimited A einen Umsatz von 68,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at