DREAM Unlimited A präsentierte Quartalsergebnisse

DREAM Unlimited A hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 CAD gegenüber -0,360 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,70 Prozent auf 114,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at