DREAM Unlimited A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DREAM Unlimited A hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,70 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DREAM Unlimited A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,08 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DREAM Unlimited A 211,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,450 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 4,48 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 462,95 Millionen CAD, gegenüber 624,51 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,87 Prozent präsentiert.

