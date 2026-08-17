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17.08.2026 06:31:29
DREAM VISION: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DREAM VISION präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 716,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DREAM VISION 900,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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