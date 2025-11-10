DREAMBED: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DREAMBED stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DREAMBED ein EPS von 22,43 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,77 Milliarden JPY – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DREAMBED 2,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at