|
10.08.2026 06:31:29
DREAMBED gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DREAMBED stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 21,34 JPY gegenüber 32,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat DREAMBED im vergangenen Quartal 3,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DREAMBED 2,85 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!