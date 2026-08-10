DREAMBED gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DREAMBED stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 21,34 JPY gegenüber 32,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat DREAMBED im vergangenen Quartal 3,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DREAMBED 2,85 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at