DREAMBED informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DREAMBED hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 63,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent auf 2,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 61,98 JPY, nach 107,61 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 110,00 JPY und einen Umsatz von 10,00 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at