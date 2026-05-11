DREAMBED präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DREAMBED hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,57 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DREAMBED 3,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 116,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 101,52 JPY je Aktie generiert.

DREAMBED hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 11,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at