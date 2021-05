Dreame überträgt die Markteinführung von Smart Home Reinigungsgeräten am 8. Mai live

PEKING, 8. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology wird am 8. Mai weltweit eine Reihe von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten auf den Markt bringen und live über Facebook, YouTube und AliExpress streamen. Unter dem Motto „Our Home, Our Life, Our Dreame" werden auf der globalen Veranstaltung die neuen Flaggschiff-Produkte von Dreame vorgestellt, darunter der Dreame Bot L10 Pro Roboter-Staubsauger und -Mopp, die kabellosen Dreame-Stabstaubsauger T30, V11 SE, V12 und der Dreame Bot Z10 Pro Auto-Empty Roboter-Staubsauger und Mopp, der Dreame Bot W10 Auto-Cleaning Roboter-Staubsauger und Mopp.

„Diese Veranstaltung entspricht der Vision von Dreame, mit intelligenter Reinigungstechnologie das Leben der Menschen zu verbessern und das Zuhause zu einem besseren Ort zu machen, an dem man es mit seinen Lieben genießen kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen auf dieser Veranstaltung ihr ideales Produkt finden werden, das ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt", sagte Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology.

Dreame Bot L10 Pro Roboter-Staubsauger und Mopp

Ausgestattet mit intelligenter LiDAR-Navigation erstellt der Dreame Bot L10 Pro Roboter-Staubsauger und Mopp gleich bei der ersten Reinigung eine editierbare Karte und eine effiziente Reinigungsroute. Er kann Objekte wie Möbel, Kabel, Hausschuhe automatisch erkennen und ihnen intelligent im Voraus ausweichen, wodurch das Risiko, stecken zu bleiben oder zu kollidieren, verringert wird. Der Dreame Bot L10 Pro verfügt außerdem eine über 4.000 Pa starke Saugkraft, 2,5h ultralange Laufzeit, APP- und Sprachsteuerung sowie eine intelligente Wassersteuerung zum Wischen.

Dreame Akku-StabstaubsaugerT30,V11 SE und V12

Der Dreame T30 gilt allgemein als ein kabelloser Stabstaubsauger der Spitzenklasse und zeichnet sich durch eine starke Saugleistung von 190 AW und 90 min. ultralange Laufzeit aus, um ein unvergleichliches Tiefenreinigungserlebnis zu bieten. Mit seinem intelligenten HD-Bildschirm hat der Anwender die Reinigung leicht im Griff und kann wichtige Informationen wie Reinigungsmodus, Batteriestand und Staubgehalt in Echtzeit ablesen.

Die kabellosen Premium-Stabstaubsauger V12 und V11 SE von Dreame erzeugen eine branchenführende starke Saugleistung von 185 AW bzw. 150 AW, mit der sich hartnäckiger Schmutz auf Teppichen und Hartböden gründlich entfernen lässt.

Dreame Bot Z10 Pro und Dreame Bot W10 Roboter-Staubsauger und Mopp

In Verbindung mit einem selbstentleerenden Sockel ermöglicht der Dreame Bot Z10 Pro eine automatische Schmutzentsorgung. Sein 4 Liter großer Staubbeutel kann bis zu 65 Tage lang Schmutz und Ablagerungen aufnehmen und erfordert nur minimale Wartung. Der Dreame Bot W10 kann saugen, fegen, wischen, waschen und trocknen - für eine komplett mühelose Reinigungsleistung.

Das Event wird live in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch auf Facebook, YouTube und AliExpress zu sehen sein. Limitierte Werbegeschenke und Rabatte werden während des Live-Streamings verfügbar sein. Abonnieren Sie das Live-Launch-Event und erhalten Sie exklusive Angebote für Dreame Bot L10 Pro:

https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch

Bitte beachten Sie den folgenden Zeitplan, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

YouTube , Facebook 8. Mai, 19:00-19:30, MEZ

8. Mai, 10:00-10:30, PST

9.Mai, 1:00-1:30, UTC+8 AliExpress English 8. Mai, 19:00-20:00, CET

8. Mai, 10:00-11:00, PST

9.Mai, 1:00-2:00, UTC+8 AliExpress Französisch 8. Mai, 20:00-21:00, CET

8. Mai, 11:00-12:00, PST

9. Mai, 2:00-3:00, UTC+8 AliExpress Spanisch 8. Mai, 20:30-21:30, CET

8. Mai, 11:30-12:30, PST

9. Mai, 2:30-3:30, UTC+8 AliExpress Deutsch 8. Mai, 21:30-22:30, CET

8. Mai, 12:30-13:30, PST

9. Mai, 3:30-4:30, UTC+8

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und spezialisiert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte. Sein Ziel ist es, die Lebensqualität der Nutzer weltweit durch Technologie zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.

