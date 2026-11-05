Dreamfolks Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dreamfolks Services hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,98 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 310,7 Millionen INR, gegenüber 2,06 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 84,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at