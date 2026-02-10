Dreamfolks Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dreamfolks Services hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,48 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dreamfolks Services im vergangenen Quartal 534,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 84,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dreamfolks Services 3,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at