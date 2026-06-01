|
01.06.2026 06:31:29
Dreamfolks Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dreamfolks Services hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Dreamfolks Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,46 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Dreamfolks Services 526,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,14 Milliarden INR umgesetzt worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 48,87 Prozent auf 6,61 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.