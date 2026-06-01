01.06.2026 06:31:29

Dreamfolks Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dreamfolks Services hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dreamfolks Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,46 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dreamfolks Services 526,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,14 Milliarden INR umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 48,87 Prozent auf 6,61 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:59 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:31 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen