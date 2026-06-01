Dreamfolks Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dreamfolks Services hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dreamfolks Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,46 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dreamfolks Services 526,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,14 Milliarden INR umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 48,87 Prozent auf 6,61 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at