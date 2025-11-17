|
Dreamfolks Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dreamfolks Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 2,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dreamfolks Services noch ein Gewinn pro Aktie von 3,04 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dreamfolks Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,06 Milliarden INR im Vergleich zu 3,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
