DREAMTECH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DREAMTECH hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 164,82 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DREAMTECH -91,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 275,51 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DREAMTECH 292,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 148,15 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte DREAMTECH 57,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DREAMTECH in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 230,62 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 172,68 Milliarden KRW im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 138,50 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1 254,75 Milliarden KRW gerechnet.

