DREAMTECH hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 129,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DREAMTECH 16,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat DREAMTECH mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at