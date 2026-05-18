DREAMTECH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DREAMTECH hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -96,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 22,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat DREAMTECH mit einem Umsatz von insgesamt 260,71 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 23,59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at