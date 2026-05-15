Dreamvisor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dreamvisor hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 10,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dreamvisor noch ein Gewinn pro Aktie von 115,96 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,18 Prozent auf 5,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,55 Milliarden JPY gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 61,410 JPY gegenüber 57,56 JPY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Dreamvisor im vergangenen Geschäftsjahr 15,11 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dreamvisor 18,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at