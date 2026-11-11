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11.11.2026 06:31:29
Dreamvisor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dreamvisor hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 21,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dreamvisor ein Ergebnis je Aktie von -43,270 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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