Dreamvisor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dreamvisor hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dreamvisor -32,950 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 4,09 Milliarden JPY gegenüber 3,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at