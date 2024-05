Dreamvisor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dreamvisor präsentierte in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 162,28 JPY gegenüber 217,20 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dreamvisor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 96,87 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dreamvisor 213,65 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Dreamvisor im vergangenen Geschäftsjahr 28,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dreamvisor 14,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 118,00 JPY und einen Umsatz von 15,50 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at