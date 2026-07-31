Drecom legte Quartalsergebnis vor

Drecom hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -62,600 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 4,36 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drecom 4,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at