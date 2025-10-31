Drecom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Drecom präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Drecom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 19,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -30,310 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 3,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drecom 1,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at