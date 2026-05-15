Drecom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Drecom hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67,82 JPY, nach -7,360 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drecom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,41 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Drecom -36,100 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at