Drecom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Drecom ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Drecom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,06 Milliarden JPY gegenüber 4,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at