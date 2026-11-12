Dredging: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dredging ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dredging die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,61 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dredging -12,210 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,24 Prozent auf 2,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,12 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at