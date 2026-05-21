Dredging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dredging hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,62 INR, nach 5,38 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,42 Prozent auf 4,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,28 INR gegenüber -12,070 INR im Vorjahr.

Dredging hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,08 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 11,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at