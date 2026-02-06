Dredging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dredging hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,73 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,91 Prozent auf 2,76 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at