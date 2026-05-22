Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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22.05.2026 09:39:00
Drei „Tomb Raider“-Klassiker im Epic Games Store kostenlos
„Tomb Raider I-III Remastered" ist bis zum 28. Mai im Epic Games Store kostenlos. Wer das Spiel in die Bibliothek legt, darf es dauerhaft behalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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