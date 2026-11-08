Drei Aktien, drei Strategien: Worauf Anleger 2027 bei Microsoft, BASF und GE Vernova achten sollten

Ein Dauerläufer, ein Sanierer und ein Profiteur des Strombedarfs: Bei jeder dieser Aktien entscheidet 2027 eine andere Frage darüber, ob die Bewertung trägt.

KGV von Microsoft pendelte seit 2020 zwischen rund 21 und 38

BASF will bis Ende 2026 jährlich 2,3 Milliarden Euro an Kosten sparen

GE Vernova hat 122 Gigawatt an Gasturbinen unter Vertrag oder reserviert

Als Microsoft, BASF und GE Vernova Ende Oktober ihre Quartalszahlen vorlegten, übertrafen alle drei die Erwartungen oder hoben ihre Jahresziele an. Für die Bewertung folgen daraus drei grundverschiedene Fragen: Beim Softwarekonzern geht es um den angemessenen Multiplikator, beim Chemiekonzern um den Zeitpunkt der Gewinnerholung und beim Energietechnikkonzern darum, wie weit der Auftragsbestand in die Zukunft trägt.

Microsoft-Aktie: Planbare Erlöse, schwankendes KGV

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 1. Juli 2026 begann, steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Die Microsoft Cloud wuchs um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden US-Dollar, angeführt von einem Plus von 48 Prozent bei Azure. Wie fest das Modell verankert ist, zeigt der Vertragsbestand: Die zugesagten, aber noch nicht verbuchten Erlöse mit Geschäftskunden kletterten binnen eines Jahres um 73 Prozent auf 677 Milliarden US-Dollar. Abonnements wie Microsoft 365 und mehrjährige Verträge für Azure machen künftige Erlöse gut planbar. Nicht jeder Bereich läuft mit: Das Geschäft mit Windows für Computerhersteller und mit eigenen Geräten schrumpfte um 22 Prozent.

Bei der Bewertung hilft der Blick zurück. Berechnet mit dem Jahresendkurs des jeweiligen Geschäftsjahres lag das KGV der Microsoft-Aktie von 2020 bis 2025 stets zwischen knapp 27 und knapp 38. Im Geschäftsjahr 2026 brach dieses Muster: Der Gewinn je Aktie sprang um gut 31 Prozent auf 17,95 US-Dollar, das KGV sank dagegen auf knapp 21 und damit auf den tiefsten Wert der Reihe. Diese Spanne ist der Maßstab, an dem sich jede aktuelle Bewertung messen lassen muss. Ein Risiko benennt Microsoft in der Quartalsmitteilung selbst: Die hohen Investitionen in Cloud und KI hängen von Nachfrage, Technik und Wettbewerb ab und könnten die erwartete Rendite verfehlen.

BASF: Wann die Sparprogramme voll im Ergebnis ankommen

Operativ steht BASF wieder auf festeren Füßen. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich zeigt sich der Preis des Umbaus: Sondereinflüsse von 780 Millionen Euro, darunter Kosten für Restrukturierungen in Ludwigshafen und einen Rechtsvergleich, drückten das EBIT auf minus 98 Millionen Euro nach plus 232 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro, nach zuvor 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro.

Für 2027 entscheidend ist, wann die Einsparungen voll durchschlagen. Bis Ende 2025 hatte BASF eine jährliche Kostensenkung von rund 1,7 Milliarden Euro erreicht, bis Ende 2026 sollen es 2,3 Milliarden Euro sein statt ursprünglich geplanter 2,1 Milliarden Euro. Weil das Ziel als jährliche Rate zum Jahresende definiert ist, wäre 2027 das erste Geschäftsjahr, in dem die volle Entlastung über zwölf Monate wirkt. Erste Spuren sind sichtbar: In den ersten neun Monaten 2026 sanken die zahlungswirksamen Fixkosten um knapp 300 Millionen auf 11,8 Milliarden Euro. Seit Januar 2024 hat BASF zudem die Belegschaft um rund 8.600 Beschäftigte verkleinert, Verkäufe von Geschäften und den Aufbau am neuen Standort Zhanjiang nicht eingerechnet.

Das klassische KGV taugt bei der BASF-Aktie kaum als Maßstab. 2020 und 2022 stand ein negatives EPS in den Büchern, 2023 trieb ein Gewinn von nur 0,25 Euro je Aktie das KGV zum Jahresende auf über 190. Aussagekräftiger ist die Ausschüttung: Für die Jahre 2025 bis 2028 hat BASF eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie zugesagt, nach 3,40 Euro für 2021 bis 2023. Zum Jahresende 2025 entsprach das einer Dividendenrendite von gut fünf Prozent. Insgesamt will der Konzern bis Ende 2028 mindestens zwölf Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten.

Offen ist, wie viel Kapital BASF künftig für Zukäufe bindet. Seit September wirbt der Konzern um Evonik, dessen Vorstand am 30. Oktober per Pflichtmitteilung ablehnte, in Verhandlungen einzutreten. Gleichzeitig sank die Nettoverschuldung bis Ende September binnen eines Jahres von 20,9 auf 16,7 Milliarden Euro. Ein milliardenschwerer Zukauf würde mit weiterem Schuldenabbau und den Ausschüttungen um dieselben Mittel konkurrieren.

GE Vernova-Aktie: Was der Auftragsbestand für 2027 und 2028 bedeutet

Bei GE Vernova lässt sich besonders deutlich an Verträgen ablesen, wie viel Geschäft bereits gesichert ist. Der Auftragsbestand wuchs im dritten Quartal 2026 um 20 Milliarden auf 197 Milliarden US-Dollar, bis Jahresende sollen es mehr als 200 Milliarden US-Dollar sein. Zum Vergleich: Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern einen Umsatz von 46,5 bis 47,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Konzernchef Scott Strazik nennt Versorger und Betreiber von Rechenzentren als die Kunden, für deren wachsende Nachfrage GE Vernova neue Lösungen entwickle. Wie stark dieser Bedarf bereits durchschlägt, zeigt das Netzgeschäft: Aus dem Rechenzentrumsgeschäft gingen dort bis Ende Juni 2026 Aufträge über mehr als fünf Milliarden US-Dollar ein, mehr als doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2025.

Bei Gasturbinen summieren sich feste Aufträge und Reservierungen von Lieferplätzen auf 122 Gigawatt, nach 116 Gigawatt drei Monate zuvor. Bis Ende 2026 peilt GE Vernova mindestens 130 Gigawatt an. Dem steht eine Fertigung gegenüber, die nach den Plänen des Konzernchefs vom Juli im dritten Quartal 2026 eine Jahresleistung von 20 Gigawatt erreichen und bis 2028 auf 24 Gigawatt wachsen soll. Ein erheblicher Teil der Produktion für 2027 und 2028 ist damit bereits verplant. Im Geschäft mit Netztechnik legte der Auftragsbestand für Ausrüstung um 60 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar zu, darin enthalten fünf Milliarden US-Dollar aus der Übernahme von Prolec GE.

Die Kehrseite ist die Bewertung. Berechnet mit dem Jahresendkurs lag das KGV der GE Vernova-Aktie 2024 bei knapp 59 und 2025 bei knapp 37, weil der Gewinn je Aktie im selben Zeitraum von 5,58 auf 17,69 US-Dollar stieg. Zudem ist nicht der gesamte Bestand fest: 58 der 122 Gigawatt sind Reservierungen, die erst noch in Bestellungen umgewandelt werden müssen. Hinzu kommen ein operativer Verlust im Windgeschäft, den der Konzern für 2026 auf 400 bis 500 Millionen US-Dollar beziffert, sowie die geplante Übernahme der Trench Group für neun Milliarden US-Dollar, deren Abschluss Ende 2027 erwartet wird.

Drei Aktien, drei Arten von Bewertungsrisiko

Für Anleger unterscheiden sich die drei Werte weniger in der Qualität der jüngsten Zahlen als darin, worauf die Bewertung jeweils beruht. Bei Microsoft ist das Geschäft gut sichtbar, offen ist vor allem, welchen Multiplikator der Markt dafür dauerhaft zahlt. Entscheidend ist hier weniger das einzelne Quartal als die Frage, ob sich die hohen Investitionen in Cloud und KI in entsprechenden Gewinnen niederschlagen. Bei BASF liegt der Fall umgekehrt: Die zugesagte Dividende gibt der Aktie einen festen Bezugspunkt, während der Gewinn erst noch zeigen muss, wie viel von den Einsparungen tatsächlich hängen bleibt.

GE Vernova wiederum hat die Frage nach der Nachfrage für die kommenden Jahre weitgehend beantwortet, zumindest auf dem Papier. Das Risiko verlagert sich damit auf die Umsetzung: Fertigung, Lieferketten und die Abwicklung der Großprojekte bestimmen, ob aus dem Bestand der erwartete Gewinn wird. Das hohe KGV setzt voraus, dass genau das gelingt. Nebeneinander betrachtet geht es bei den drei Aktien also um drei verschiedene Fragen: bei Microsoft um die Bewertung, bei BASF um den Zeitpunkt und bei GE Vernova um die Ausführung.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.at

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