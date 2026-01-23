KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
23.01.2026 08:02:00
Drei Fragen, drei Antworten: KI - der Produktivitätskick fürs Coden?
Große Sprachmodelle versprechen mehr Effizienz bei der Softwareentwicklung. Doch trotz aller Verheißungen ist beim Einsatz noch einiges zu beachten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
