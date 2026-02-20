Azure Holdings Aktie
WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368
|
20.02.2026 08:15:00
Drei Fragen und Antworten: Verschlüsselung in der Azure Cloud meistern
Speichert man Firmendaten bei einem Cloud-Anbieter, regelt der meist die Verschlüsselung. Bei vertraulichen Daten sollte man aber auf eigene Schlüssel setzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
