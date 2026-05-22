KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.05.2026 16:17:00
Drei Fragen und Antworten: Wann sich KI-Coding wirklich rechnet
Diskussionen um Coding mit KI drehen sich häufig um Anekdoten, selten um Kostenschätzungen. Ein Blick darauf, wie man solche Projekte überschlagen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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