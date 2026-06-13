Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.06.2026 07:30:00
Drei freie Office-Suiten gegen Microsoft 365 - und ihre Technik im Vergleich
Drei freie Office-Suiten fürs Web, drei völlig verschiedene Architekturen. Was Euro-Office, Collabora Online und die LibreOffice-Pläne technisch unterscheidet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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