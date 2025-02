Drei Jahre Krieg in der Ukraine - Bas sichert Solidarität zu

BERLIN (dpa-AFX) - Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ihrem ukrainischen Kollegen Ruslan Stefantschuk ihre "unverbrüchliche Solidarität" zugesichert.

Die SPD-Politikerin schrieb an den ukrainischen Parlamentspräsidenten: "Ich habe mich stets konsequent dafür eingesetzt, dass Ihr in die Lage versetzt werdet, Eure Souveränität, Unversehrtheit und Freiheit - und damit auch die Freiheit Europas, unsere Freiheit und unsere Werte - verteidigen zu können. Dafür werde ich auch in Zukunft meine Stimme erheben."

Die SPD-Politikerin wies in ihrem Schreiben darauf hin, dass die aktuelle politische Weltlage von vielen Gegensätzen und Ungewissheiten geprägt sei. "Mir ist es ein Anliegen, Dir in diesen Tagen zu versichern: Wir stehen weiterhin unerschrocken und fest an der Seite der Ukraine."

Bas kündigte an, als sichtbares Zeichen der Solidarität am Jahrestag des russischen Angriffs, dem 24. Februar, am Reichstagsgebäude die Flaggen der Ukraine aufziehen zu lassen./sk/DP/jha