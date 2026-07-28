KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.07.2026 10:39:10
Drei KI-Modelle, drei Menschen: Mehr brauchen Sie nicht
Vor der Sommerpause eine Bilanz: Wer mit Künstlicher Intelligenz vom Einfall bis zum täglichen Betrieb kommen will, braucht drei Klassen von Modellen und drei Kompetenzprofile. Gespart wird meist am dritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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