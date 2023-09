Drei Menschen in Rotterdam erschossen - Täter festgenommen

Amsterdam (Reuters) - Im niederländischen Rotterdam hat ein Mann drei Menschen erschossen.

Das Motiv des 32-jährigen Tatverdächtigen sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Student habe eine 39-jährige Frau aus seiner Nachbarschaft erschossen und deren 14-jährige Tochter so schwer verletzt, dass sie kurz darauf in einer Klinik verstorben sei. Der Täter habe auch das Haus der Frau in Brand gesteckt. Dann sei er in das nahe gelegene Universitätskrankenhaus eingedrungen und habe dort einen 46-Jährigen erschossen. In der Nähe der Klinik habe er ebenfalls Feuer gelegt. Sicherheitskräfte hätten den Tatverdächtigen festgenommen. Er sei den Behörden bekannt und 2021 wegen Tierquälerei verurteilt worden.

