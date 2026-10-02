Drei Prozent mehr Hochschulabschlüsse in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Gut eine halbe Million Menschen hat im Prüfungsjahr 2025 einen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben. Das waren drei Prozent mehr Absolventinnen und Absolventen als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Gezählt wurden die Abschlüsse im Wintersemester 2024/2025 und Sommersemester 2025. Von den 527.600 Studierenden und Promovierenden waren 53 Prozent Frauen.

Bachelor-Abschlüsse am häufigsten

Fast jedes zweite Examen führte zu einem Bachelorabschluss. 29 Prozent erwarben einen Masterabschluss. Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. Fünf Prozent der Abschlüsse waren Promotionen. Der Rest entfällt auf andere Abschlüsse wie zum Beispiel Staatsexamen oder Fachhochschuldiplome.

Recht, Wirtschaft und Soziales vorn

Nach Fächergruppen betrachtet gab es die meisten Abschlüsse bei Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Jeder vierte Abschluss entfiel auf Ingenieurwissenschaften. Elf Prozent der Hochschulabschlüsse wurden in Mathematik und Naturwissenschaften, neun Prozent in Geisteswissenschaften erworben.

In Humanmedizin oder Gesundheitswissenschaften wurden sieben Prozent der Abschlüsse erzielt. Die restlichen entfielen auf seltenere Fächer wie Sport, Agrarwissenschaften, Veterinärmedizin oder Kunst./sat/DP/jha