Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.07.2026 10:26:00
Drei Stunden gratis, dann zahlen: Meta schränkt lokales KI-Brillen-Feature ein
Meta kassiert jetzt für eine Funktion, die lokal auf KI-Brillen läuft. Wer sie weiter uneingeschränkt nutzen will, ist dennoch an ein zeitliches Limit gebunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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