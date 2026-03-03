Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
03.03.2026 08:58:54
Drei Titelverteidiger, drei BMW M4 GT3 EVO: BMW M Motorsport mit Top-Aufgebot bei den 24h Nürburgring.
+++ Drei BMW M4 GT3 EVO und zwölf BMW M Werksfahrer kämpfen um den Gesamtsieg beim Langstreckenklassiker +++ Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello und Augusto Farfus treten als Titelverteidiger in der „Grünen Hölle“ an +++ Schubert Motorsport startet mit Reifen und Design von Yokohama +++ Andreas Roos: „Die 24 Stunden auf dem Nürburgring waren für BMW M Motorsport immer ein gutes Pflaster.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
