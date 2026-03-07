Drei Unifil-Soldaten bei Beschuss im Libanon verletzt

BEIRUT (dpa-AFX) - Infolge der Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz sind drei Soldaten der UN-Beobachtermission Unifil in ihrem Stützpunkt verletzt worden. Ein Schwerverletzter sei zur Behandlung in ein Krankenhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut gebracht worden, die beiden anderen Verletzten würden in einer Unifil-Einrichtung behandelt, teilte die Mission der Vereinten Nationen mit. Ein Brand auf dem Stützpunkt im Südwesten des Libanons sei gelöscht worden.

"Es ist inakzeptabel, dass Friedenstruppen, die vom Sicherheitsrat beauftragte Aufgaben erfüllen, angegriffen werden", erklärte Unifil. Jeder Angriff auf Unifil-Truppen stelle einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Unifil teilte nicht mit, welche Kriegspartei für den Vorfall verantwortlich war.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach ebenfalls von einem "inakzeptablen Angriff" auf Unifil. Auch UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Vorfall. Die verletzten Blauhelmsoldaten stammen demnach aus Ghana.

Zuvor hatte es unter Berufung auf Sicherheitskreise geheißen, dass auch ein Posten von Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Am Freitag hatte es bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz nach libanesischen Angaben erneut mehrere Todesopfer gegeben. Die Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Israel reagiert seitdem mit massiven Luftangriffen im Libanon.

Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten im Grenzgebiet von Israel und dem Libanon stationiert. Aktuell sind daran rund 7.500 Soldatinnen und Soldaten aus fast 50 Ländern beteiligt./hme/DP/zb