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11.06.2026 10:35:38
Drei Verletzte nach US-Angriffen in Provinz Teheran
TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den US-Angriffen im Iran in der Nacht sind einem lokalen Medienbericht zufolge drei Menschen in der Provinz Teheran verletzt worden. Diese seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, berichtete das Portal "Mehr" unter Berufung auf die Notdienstzentrale weiter.
In der Nacht hatten sich nahe der iranischen Hauptstadt Teheran mehrere Explosionen ereignet. Das US-Militär sprach in der Nacht von Angriffen auf militärische Überwachungs- und Kommunikationsanlagen sowie Anlagen der Flugabwehr im Iran./mar/DP/stk
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