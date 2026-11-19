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19.11.2026 11:21:38
Dreiertreffen von Xi, Trump und Putin beendet
SHENZHEN (dpa-AFX) - Das historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin ist beendet. Das berichteten amerikanische Journalisten und das chinesische Staatsfernsehen übereinstimmend. Die drei Staatschefs sprachen etwa 90 Minuten.
Ein Treffen in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 etwa waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Aber auch dort trafen sie sich jeweils immer nur zu zweit - ein exklusives Dreiergespräch hatte es nicht gegeben./rin/DP/mis
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