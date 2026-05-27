Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
27.05.2026 15:27:38
Dresdner Werk rüstet Business-Class für Lufthansa-A380 um
DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa lässt sechs Maschinen vom Typ A380 in den Elbe Flugzeugwerken in Dresden umrüsten. Künftig solle die Business-Class noch mehr Komfort und Privatsphäre bieten, teilte die Lufthansa Group mit. Unter anderem gehe es um breitere Sitze und ein Entertainment-System.
Zusätzlich zur Modernisierung der Business-Class werden an den Flugzeugen Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Bis Mitte 2027 sollen die sechs A380 umgerüstet sein.
Die Elbe Flugzeugwerke - eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus (Airbus SE) mit 650 Millionen Euro Umsatz (2024) - rüsten unter anderem Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um. Momentan hat das Unternehmen mehr als 2.000 Mitarbeiter./jos/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
