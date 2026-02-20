Drew Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Drew Industries präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Drew Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 932,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 803,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,57 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Drew Industries ein Gewinn pro Aktie von 5,60 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,12 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Drew Industries 3,74 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,27 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 4,10 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at