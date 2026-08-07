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07.08.2026 06:31:29
Drew Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Drew Industries hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 2,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drew Industries 2,29 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 968,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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