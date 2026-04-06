Wilderness Holdings Aktie
ISIN: BW0000000868
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06.04.2026 12:15:47
'Drill baby drill': Trump opens wilderness to big energy
America's beloved national parks and public lands face conservation rollbacks and sell-offs as the Trump administration pushes for fossil fuel and timber extraction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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