AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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05.05.2026 17:22:00
Dringender Handlungsdruck: Quartalsergebnisse von Audi und BMW
Die Autoindustrie gerät durch den Iran-Krieg und die US-Zollankündigung auf Autos stärker unter Druck als bisher. Wie wollen Audi und BMW damit umgehen? Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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