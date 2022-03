Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung geht weiter

BERLIN (dpa-AFX) - In New York ist die Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in den zweiten Tag gestartet. Mit Spannung wird dabei die Rede der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock am Abend (MEZ) erwartet. Das Treffen des größten UN-Gremiums wird wegen der großen Anzahl von weit mehr als 100 Sprechern der Mitgliedsstaaten voraussichtlich bis Mittwoch dauern und mit einer Abstimmung über eine gegen Russland gerichtete Resolution enden.

Der Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verurteilt den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und fordert Moskau auf, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Bei der Abstimmung hoffen westliche Diplomaten auf eine Zustimmung von deutlich mehr als 100 Ländern, um die internationale Isolation Russlands sichtbar zu machen.

